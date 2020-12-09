«Динамо» в ЛЧ: втримали своє місце

Після перемоги над «Ференцварошом» київське «Динамо» посіло третє місце в групі й гарантувало собі єврокубкову весну.

Київське «Динамо» перемогло угорський «Ференцварош» (1:0) у домашній ключовій грі групового етапу Ліги чемпіонів. Кияни змогли переграти підопічних Сергія Реброва і гарантували собі місце в плей-офф Ліги Європи навесні наступного року.

Головний матч року

Тренерський штаб «Динамо» одразу розставив пріоритети після жеребкування груп Ліги чемпіонів. Кияни не могли розраховувати на перші два місця в групі. Конкурувати з «Ювентусом» і «Барселоною» поки нам не під силу. Розвиток подій, а саме нічия в Угорщині проти «Ференцвароша», робила домашній матч з угорцями вирішальним у боротьбі за єврокубкову весну.

Один з лідерів киян Микола Шапаренко наголосив на тому, що команда зробила висновки з нічийної гри в першому колі в Будапешті (2:2) й готова до матчу. «Ми зробили висновки з минулого матчу. Нам тоді не вистачило концентрації на всю гру. Я почуваю себе чудово після останньої гри в чемпіонаті України. На вечірньому тактичному занятті побачимо, чи вони змінилися», - сказав півзахисник «Динамо».

Кадрова ситуація і нічия на нашу користь

Перед матчем з угорцями у Мірчі Луческу в розпорядженні були майже всі гравці основної обойми. Питання виникало лише стосовно двох позицій. Хто вийде в центрі нападу і кому доведеться закривати позицію Буяльського. Беньямін Вербич знову вийшов у нападі попри сумнівну фізичну форму. Замість Віталія Буяльського у стартовому складі з’явився Денис Гармаш. Місце у воротах було за Бущаном, а Миколенко остаточно повернувся на звичну для себе позицію лівого оборонця.

Після першої гри цих команд «Динамо» влаштовувала не лише перемога, а і нічия з рахунками 0:0, 1:1 і 2:2. Українці вийшли на поле з чітким розумінням цього. Гра на утримання могла провалитися, якби угорці реалізували свої моменти протягом матчу.

В першому таймі кияни жодного разу серйозно не загрожували воротам суперника. Єдиним напівнебезпечним моментом можна вважати подачу Гармаша в пошуках Вербича – воротар «Ференцвароша» легко впорався. На стандартах намагалися допомогти Забарний і Попов, але гостроти не виникало.

Піт, страждання і везіння

Угорці теж розуміли розклад у групі. З самого початку зустрічі вони тиснули на наші ворота. Вони більше контролювали м’яч (43:57 в загальному), застосовував пресинг і високо підіймали лінію захисту. Як наслідок, наші гравці почали помилятися. Капітан «Динамо» Сергій Сидорчук разом з Кендзьорою невпевнено зіграли на своїй половині поля – на щастя, лідеру угорців не вистачило влучності. Напруженою також була ситуація за участю нашого легіонера у складі «Ференцвароша» Олександра Зубкова. Бущан втратив ворота, але кияни вибили м’яч спільними зусиллями.

Другий тайм почався оптимістично для «Динамо». В гру довелося вступати Бущану і він здійснив два якісні сейви. Перший момент «Динамо» виник у Циганкова, але той пробив не сильно і прямо в голкіпера. У киян відверто не йшла комбінаційна гра, вони налаштувалися руйнувати атаки суперника. Судячи з ударів Зубкова й компанії, господарям було складно. Важливий гол для «Динамо» забив «український Серхіо Рамос» Денис Попов. Де Пена виконав стандартне положення і вкотре довів свою важливість для киян.

Після цього лише удар Лєднєва змусив понервувати Реброва. За статистичними показниками гра була майже рівною: 8:6 за ударами по воротах(по два у площину), 5:2 за кутовими на користь «Ференцвароша». Малюнок гри виглядав дещо інакше. Угорці домінували, хоч гра видалася в’язкою, і не змогли реалізувати свої моменти.

«В роздягальні сказав хлопцям, що за їхню гру не соромно. На такому рівні, якщо ти не реалізовуєш два-три свої моменти, то ніхто тобі більше не дасть створити. Щоб перемогти, нам варто було комбінувати, більше створювати, але «Динамо» грало компактно. Бажаю киянам гарного жеребкування», - сказав після гри тренер «Ференцвароша» Сергій Ребров.

Гра на результат

Хоч українці не грали у видовищний футбол, вони досягнули поставлених цілей. Команда змогла не лише вийти у плей-офф Ліги Європи, а і здобула першу перемогу в груповому етапі Ліги чемпіонів за останні чотири роки. У нас молода команда з перспективними гравцями, більшість є вихованцями клубу. «Динамо» варто напрацьовувати імідж, а молоді – набиратися досвіду.

Ми отримали дуже сильних суперників на жеребкуванні. При всій повазі до українців, але вони наразі не готові конкурувати на рівних з найкращими командами світу. Попри це, лише в матчах проти таких суперників, як Мессі, Роналду та інші, можливий розвиток. Лише в таких напружених матчах, як з угорцями, гартується характер.

«Результат – це сьогодні найголовніше, а гра залишається на другому плані. Ми одразу розуміли, що розігруватимемо з «Ференцварошом» місце Ліги Європи, бо дві інші команди в групі – це інший рівень. Найскладнішим в сьогоднішній грі було здобути результат. Давайте не забувати, що нашим хлопцям в захисті по 17-20 років і це позначається на психології гри. Вітаю своїх підопічних з виходом до Ліги Європи», - зазначив після гри тренер «Динамо» Мірча Луческу.

Віталій Ткачук, Київ