«Динамо» перемогло «Ференцварош» і зіграє в Лізі Європи УЄФА

Футболісти київського «Динамо» провели заключний поєдинок на груповій стадії Ліги чемпіонів УЄФА, в якому «біло-сині» вдома обіграли угорський «Ференцварош».

Матч шостого туру розіграшу «Динамо» - «Ференцварош» на столичному НСК «Олімпійський» завершився з рахунком 1:0 на користь киян, повідомляє Укрінформ.

Автором вирішального голу став Денис Попов, який відзначився на 60-й хвилині.

Таким чином, «Динамо» посіло третє місце у своїй групі і в лютому продовжить виступ у плей-офф Ліги Європи УЄФА. «Ференцварош», який фінішував четвертим, достроково завершив єврокубковий сезон.

В іншому поєдинку групи G Ліги чемпіонів іспанська «Барселона» на «Камп Ноу» програла італійському «Ювентусу» - 0:3. Обидві команди вийшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Підсумкове турнірне становище: «Ювентус» - 15 очок, «Барселона» - 15, «Динамо» - 4, «Ференцварош» - 1.

Результати інших матчів вівторка:

група Е: «Ренн» (Франція) - «Севілья» (Іспанія) - 1:3, «Челсі» (Англія) - «Краснодар» (Росія) - 1:1

підсумкове турнірне становище: «Челсі» - 14 очок, «Севілья» - 13, «Краснодар» - 5, «Ренн» - 1;

група F: «Лаціо» (Італія) - «Брюгге» (Бельгія) - 2:2, «Зеніт» (Росія) - «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) - 1:2

підсумкове турнірне становище: «Боруссія» (Д) - 13 очок, «Лаціо» - 10, «Брюгге» - 8, «Зеніт» - 1;

група H: «Парі Сен-Жермен» (Франція) - «Істамбул Башакшехір» (Туреччина) - гру перервано, РБ «Лейпциг» (Німеччина) - «Манчестер Юнайтед» (Англія) - 3:2

підсумкове турнірне становище: РБ «Лейпциг» - 12 очок (після 6-ти матчів), «Парі Сен-Жермен» - 9 (5), «Манчестер Юнайтед» - 9 (6), «Істамбул Башакшехір» - 3 (5).