«Динамо» - «Ференцварош». Текстова трансляція
«Динамо» (Київ) - «Ференцварош» (Будапешт)
0:0
8 грудня 2020 року. Київ. НСК «Олімпійський». Початок о 22.00. Температура -5С.
Ласкаво просимо до столиці України на поєдинок заключного, шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зійдуться київське «Динамо» та угорський «Ференцварош» з Будапешта.
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Стартові склади:
«Динамо» - .
Головний тренер - Мірча Луческу (Румунія).
«Ференцварош» - .
Головний тренер - Сергій Ребров (Україна).
Арбітр - Андреас Екберг (Швеція).
В іншому поєдинку групи G Ліги чемпіонів іспанська «Барселона» на «Камп Ноу» прийматиме італійський «Ювентус».
Турнірне становище після 5-ти турів: «Барселона» - 15 очок, «Ювентус» - 12, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.
«Динамо» і «Ференцварош» шанси на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів втратили. Кияни посядуть третє місце в разі перемоги або нічиєї 0:0, 1:1 або 2:2. Будь-який інший результат влаштує команду Сергія Реброва.
Зазначимо, що третя команда квартету продовжить виступ у плей-офф Ліги Європи УЄФА, четверта - достроково завершить єврокубковий сезон.
Фото: football24.ua.