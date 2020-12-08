«Динамо» - «Ференцварош». Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами київського «Динамо» та угорського «Ференцвароша».

«Динамо» (Київ) - «Ференцварош» (Будапешт)

0:0

8 грудня 2020 року. Київ. НСК «Олімпійський». Початок о 22.00. Температура -5С.

Ласкаво просимо до столиці України на поєдинок заключного, шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зійдуться київське «Динамо» та угорський «Ференцварош» з Будапешта.

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Стартові склади:

«Динамо» - .

Головний тренер - Мірча Луческу (Румунія).

«Ференцварош» - .

Головний тренер - Сергій Ребров (Україна).

Арбітр - Андреас Екберг (Швеція).

В іншому поєдинку групи G Ліги чемпіонів іспанська «Барселона» на «Камп Ноу» прийматиме італійський «Ювентус».

Турнірне становище після 5-ти турів: «Барселона» - 15 очок, «Ювентус» - 12, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.

«Динамо» і «Ференцварош» шанси на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів втратили. Кияни посядуть третє місце в разі перемоги або нічиєї 0:0, 1:1 або 2:2. Будь-який інший результат влаштує команду Сергія Реброва.

Зазначимо, що третя команда квартету продовжить виступ у плей-офф Ліги Європи УЄФА, четверта - достроково завершить єврокубковий сезон.

Фото: football24.ua.