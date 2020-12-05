Букмекери дали прогноз на матч «Динамо» - «Ференцварош» в Лізі чемпіонів УЄФА

У груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА наступного тижня пройдуть поєдинки заключного, шостого туру.

Футболісти київського «Динамо» (квартет G) у вівторок, 8 грудня, на НСК «Олімпійський» в Києві прийматимуть угорський «Ференцварош» з Будапешта, передає Укрінформ.

Букмекери вважають фаворитом матчу український клуб.

Авторитетна букмекерська компанія William Hill, зокрема, оцінює успіх «Динамо» коефіцієнтом 1,85, нічию - 3,70, перемогу «Ференцвароша» - 4,20.

Відзначимо, що кону зустрічі «Динамо» і «Ференцвароша» - третє місце у групі, яке дає право продовжити виступ у плей-офф Ліги Європи УЄФА.

Турнірне становище після 5-ти турів: «Барселона» - 15 очок, «Ювентус» - 12, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.

Фото: Getty Images.