Луческу: задоволений, що ми вийшли в Лігу Європи, результат – головне

На думку головного тренера «Динамо», команда досягла великого прогресу.

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу прокоментував перемогу над «Ференцварошом» (1:0) в матчі Ліги чемпіонів, повідомляє Укрінформ.

«Я дуже задоволений, що ми вийшли в Лігу Європи. Результат – головне, гра залишається на другому плані. Ми грали проти дуже сильної і мотивованої команди, яка хотіла перемогти, лізла вперед і робила все можливе для цього. Через погане поле було важко контролювати м'яч. Я дуже задоволений, що ми виграли.

У матчах з «Ювентусом» і «Барселоною» на даний момент у нас було дуже мало шансів. Я передбачав, що ми будемо боротися з «Ференцварош» за вихід далі. На даний момент нам ще рано змагатися з «Ювентусом» і «Барселоною». З цими командами ми проводили непогані тайми, але робили тільки половину справи.

Ми зробили дуже хороші речі в цьому році: ми на 1-му місці в УПЛ, виграли Суперкубок, вийшли в ЛЧ і євровесну. Хлопці ростуть, це дуже приємно. Дуже складно вигравати після поразок, дух переможця потрібно заслужити. Ми показали характер, це найважливіше», - сказав Луческу.

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 6-го туру групового етапу ЛЧ «Динамо» обіграло «Ференцварош» (1:0). Кияни посіли третє місце в групі і вийшли в плей-офф Ліги Європи.