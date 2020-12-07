З Луческу «Динамо» грає в більше організований футбол – Ребров

Сергій Ребров добре вивчив київську команду.

Головний тренер «Ференцвароша» Сергій Ребров поділився очікуваннями від матчу ЛЧ з «Динамо», повідомляє Укрінформ.

«У Лізі чемпіонів всі матчі важливі, будь-яке здобуте очко, особливо для нас, на вагу золота, тому що ми більше 20 років не грали в Лізі чемпіонів. Гравці набираються досвіду, для них це дуже важливо. Найважливіша гра буде завтра. Упевнений, гравці це розуміють. Вони готуються і налаштовуються на цей матч. Ті поєдинки, які ми зіграли, додали футболістам упевненості, досвіду, але завтра найважливіша гра.

У плані тактики мені допомагає те, що я працював тут багато років і знаю можливості футболістів. Я бачу, як «Динамо» змінилося з появою Луческу. Команда грає в інший футбол – більш організований і в атаці, і в обороні. Я бачу ту роботу, яку він виконує в «Динамо».

«Динамо» і «Ференцварош» - не думаю, що хтось когось боятиметься. Ті гравці, які вже відчули смак Ліги чемпіонів в матчах проти «Ювентуса», «Барселони», завтра повинні показувати більш якісний футбол», - сказав Ребров.

Як повідомляв Укрінформ, перед останнім туром групового раунду ЛЧ «Динамо» з одним очком посідає третє місце, випереджаючи «Ференцварош» за додатковими показниками. Перший матч команд в Будапешті завершився внічию (2:2).

Матч в Києві зіграють 8 грудня, початок – о 22:00. Перемога і нічия з рахунком 0:0, 1:1 і 2:2 гарантують «Динамо» третє місце в групі і вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи.