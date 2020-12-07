Луческу: Важливо перемогти "Ференцварош" і вийти в єврокубкову весну

8 грудня футболісти київського "Динамо" зіграють у столиці України матч 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти угорського "Ференцвароша".

Під час сьогоднішньої пресконференції головний тренер киян Мірча Луческу зазначив, що задля зростання молодої київської команди важливо перемогти і вийти в єврокубкову весну, передає Укрінформ.

"Дуже важливо завтра перемогти і вийти в євровесну, аби з нами рахувалися, щоб нас поважали і наша молода команда зростала. Треьа змінити своє ставлення до другого тайму, як це було у Будапешті, коли ми вели 2:0, але почали більше грати індивідуально, а не командно. Через це часто втрачали м'яч і віддали перевагу суперникам. "Ференцварош" цим скористався, повернувся у гру і забив м'ячі. Ми не повинні повторити цих помилок. Думати і грати треба лише на перемогу, інших варіантів у нас немає. Але не потрібно забувати, що "Ференцварош" - дуже міцна команда. Він не просто так потрапила до групи Ліги чемпіонів... Я ще не втрачаю надію, що до завтрашнього матчу відновиться Буяльський. Повертаються до загальної групи після дискваліфікацій Забарний та Сидорчук", - сказав Луческу.

Зустріч "Динамо" - "Ференцварош" розпочнеться у вівторок на київському НСК "Олімпійський" о 22.00.

Турнірне становище у квартеті G ЛЧ після 5-ти турів: "Барселона" - 15 очок, "Ювентус" - 12, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.

Фото: ukrinform.