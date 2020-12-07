«Динамо» і «Ференцварош» розсудять шведи

«Динамо» і «Ференцварош» розсудять шведи

Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки заключного, шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Домашню зустріч київського «Динамо» з угорським «Ференцварошем» судитимуть рефері зі Швеції, передає Укрінформ.

Головному арбітру зустрічі 35-річному Андреасу Екбергу асистуватимуть Мехмет Джулум та Стефан Халлберг. Четвертий арбітр - Крістоффер Карлссон.

Матч «Динамо» - «Ференцварош» відбудеться у вівторок, 8 грудня, на НСК «Олімпійський» в Києві. Початок - о 22.00.

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В іншому поєдинку групи G Ліги чемпіонів іспанська «Барселона» на «Камп Ноу» прийматиме італійський «Ювентус».

Турнірне становище після 5-ти турів: «Барселона» - 15 очок, «Ювентус» - 12, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.

На фото: Андреас Екберг ("Футбол 24").

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