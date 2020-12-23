Американський журнал оголосив Бех-Романчук кращою стрибункою в довжину 2020 року

Американський легкоатлетичний журнал Track & Field визнав українку Марину Бех-Романчук кращою стрибункою у висоту 2020 року.

На сайті видання зазначається, що Бех-Романчук виграла два етапи Діамантової ліги, показавши кращу серію стрибків у сезоні, передає Укрінформ.

В стрибках у висоту журнал відвів другу і третю позиції українкам Ярославі Магучіх і Юлії Левченко. Перемогла в номінації росіянка Марія Ласіцкене.

Четверта представниця України в рейтингу Track & Field Аліна Шух посідає друге місце серед багатоборок, поступаючись лише австрійці Івоні Дадич.

Фото: Getty Images.