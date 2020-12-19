Баскетбол: стали відомі господарі групових матчів Кубка Європи ФІБА

Міжнародна федерація баскетбольних асоціацій визначила господарів групових матчів Кубка Європи ФІБА.

Ця частина змагань відбуватиметься у вже традиційних на час пандемії коронавірусу закритих таборах. Від України в змаганнях беруть участь столичний "Київ-Баскет", "Прометей" (Кам'янське) та "Дніпро", повідомляє пресслужба ФБУ.

"Київ-Баскет" та "Прометей" грають у групі B, де їхніми суперниками будуть болгарський "Рилскі Спортист" та австрійський "Капфенберг". Матчі пройдуть у болгарському місті Самоков.

"Дніпро" виступає у квартеті E з польським "Анвілом", швейцарським "Фрібургом" та британським клубом "Лондон Лайонз". Господар - польське місто Влоцлавек.

Фото: fbu.ua.