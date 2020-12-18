Визначено місце старту баскетболісток «Прометея» в Єврокубку

Международна федерація баскетбольних асоціацій (ФІБА) визначила місця проведення стартових матчів групового етапу жіночого Єврокубка.

Баскетболістки українського клубу "Прометей" (Кам'янське) стартові поєдинки в групі A зіграє в угорському місті Дьйор, повідомляє пресслужба ФБУ.

Разом з "Прометеєм" гратимуть угорські команди "Дьйор" та "Сексард", а також турецька "Кайсері".

19 січня "Прометей" зустрінеться із "Сексардом", 20 січня - із "Дьйором", 22 січня - з "Кайсері".

Як повідомлялося, через пандемію коронавірусу формат змагань скоригували таким чином, щоб матчі групового етапу відбувалися в окремих ізольованих місцях.

Фото: fbu.ua.