Програний матч, не програний турнір

«Динамо» поступилося «Ювентусу» в Лізі чемпіонів, але все ще зберігає шанси завершити груповий етап на третьому місці.

Київське «Динамо» поступилося «Ювентусу» 0:3 в Турині в п’ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Киян в матчі проти чемпіонів італійської ліги «вистачило» на тайм. Чому засмучуватися не варто і що очікує українську команду в наступній грі найпрестижнішого європейського турніру?

Розклад перед грою

Матч з туринцями нічого не вирішував для київського «Динамо». «Стара сеньйора» достроково вийшла в плей-офф. Щоб позмагатися за перше місце, варто було перемогти український колектив. Киянам потрібно було просто зіграти гідно. Загалом, вдалося.

Мірча Луческу виставив максимально боєздатний склад на цей матч. Лідер «Динамо» Віктор Циганков повернувся до стартової одинадцятки. Вербич, Родрігеш і Шапаренко з’явилися на полі з перших хвилин. Супряга поки не в оптимальних кондиціях після захворювання на ковід, а Миколенко повернувся на лівий фланг захисту.

Команда першого тайму

Перший тайм розпочався доволі спокійно. «Ювентус» почав тиснути, виникло декілька небезпечних моментів. Бущан врятував команду у моменті з ударом Маккені, проте в наступній атаці К’єза завдав результативного удару. Воротар «Динамо» міг в тому моменті зіграти краще. Після цього небезпечний момент виник у Роналду – врятувала поперечина.

Після забитого гола туринці сіли в захист і дали можливість киянам продемонструвати свої навички. Наші флангові захисники створювали тиск на вінгерів «Ювентуса». В разі втрати м’яча українці одразу вступали у відбір. Попри це кияни мали проблеми з переходом від захисту до атаки. У нас була можливість забити м’яч, але Віктор Циганков не реалізував свій момент.

«Ми ризикували в кінці першого тайму, але це нормально. В цьому турнірі неможливо домінувати всі 90 хвилин, граючи проти хороших команд. Вони намагалися зрівняти рахунок», - сказав після гри тренер «Ювентусу» Андреа Пірло.

Провальний другий тайм

В другій половині гри ми пропустили ще двічі. Свої голи забили форварди «Ювентуса». Ми пропустили другий м’яч і не змогли нічого запропонувати супернику. Клас італійців дався в знаки. За статистичними показниками «Ювентус» повністю переграв «Динамо»: 7:3 за ударами по воротах (3:1 за ударами в площину).

«Відсутність досвіду впливає на результат. Я казав хлопцям, що ми граємо добре тільки 50 відсотків матчу: так було в Будапешті, в матчі з «Барселоною», «Ювентусом», завжди не доводимо до кінця. Ми ростемо розвиваємося, це величезний досвід для наших молодих гравців», - скаже після матчу тренер «Динамо» Мірча Луческу.

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Головний матч за тиждень

Засмучуватися програшу не варто. «Динамо» зіграло на межі можливостей проти гранду світового футболу. Будемо відверті, ніхто не розраховував, що кияни зможуть вийти в плей-офф Ліги чемпіонів. Мірча Луческу сам декларував завдання посісти третє місце в групі і гарантувати собі весняні матчі Ліги Європи.

Найважливішим матчем сезону для «Динамо» стане гра з «Ференцварошом». В обох команд по одному заліковому пункту. Все вирішуватиметься в Києві. Динамівці мають кращу різницю забитих і пропущених голів, тому нас влаштує вдома і нічия з рахунком 0:0,1:1 чи 2:2. В разі позитивного результату українці гарантують собі участь в Лізі Європи в наступному році.

Віталій Ткачук, Київ

Фото: Getty Images, сайт ФК "Динамо"