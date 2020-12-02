«Динамо» поступилося «Ювентусу» в матчі Ліги чемпіонів УЄФА

Футболісти київського «Динамо» провели поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому «біло-сині» в гостях поступилися переможцю італійської Серії А туринському «Ювентусу».

Матч «Ювентус» - «Динамо» в Турині завершився з рахунком 3:0 на користь господарів арени «Ювентус Стедіум».

М'ячі забили Федеріко К'єза, який відзначився на 21-й хвилині, Кріштіану Роналду (57) і Альваро Мората (66).

В іншому поєдинку квартету G Ліги чемпіонів угорський «Ференцварош» в Будапешті програв іспанській «Барселоні» - 0:3.

Турнірне становище: «Барселона» - 15 очок, «Ювентус» - 12, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.

У заключному, шостому турі групової стадії Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє 8 грудня на НСК «Олімпійський» в Києві проти «Ференцвароша».

Фото: Getty Images.