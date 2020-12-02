«Ювентус» - «Динамо» (Київ). Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами італійського «Ювентуса» та київського «Динамо».

«Ювентус» - «Динамо» (Київ)

0:0

2 грудня 2020 року. Турин (Італія). «Ювентус Стедіум». Початок о 22.00. Температура +2С.

Ласкаво просимо до Турина на поєдинок п'ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зійдуться чемпіон Італії «Ювентус» та віцечемпіон України київське «Динамо».

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Стартові склади:

«Ювентус» - .

Головний тренер - Андреа Пірло (Італія).

«Динамо» - .

Головний тренер - Мірча Луческу (Румунія).

Арбітр - Стефані Фраппар (Франція).

В іншому поєдинку квартету G угорський "Ференцварош", який тренує Сергій Ребров, зіграє у Будапешті з іспанською "Барселоною".

Турнірне становище після 4-х турів: "Барселона" - 12 очок, "Ювентус" - 9, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.