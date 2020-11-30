Букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів «Ювентус» - «Динамо»

2 грудня футболісти київського "Динамо" проведуть у гостях матч 5-го туру Ліги чемпіонів проти італійського "Ювентуса".

У цій зустрічі букмекери віддають перевагу підопічним Андреа Пірло, передає Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - контора William Hil приймає ставки на перемогу "Ювентуса" з коефіцієнтом 1,28, на нічию - 5,50, на виграш динамівців - 12,00.

Команди провели між собою у Лізі чемпіонів 5 матчів, в яких були зафіксовані одна нічия та чотири перемоги туринців. Нинішнього розіграшу підопічні Мірчі Луческу поступилися Старій Синьйорі на НСК "Олімпійський" у Києві - 0:2.

В іншому поєдинку квартету G угорський "Ференцварош", який тренує Сергій Ребров, зіграє у Будапешті з іспанською "Барселоною".

Становище у групі після 4-х турів: "Барселона" - 12 очок, "Ювентус" - 9, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.

Додамо, що матч "Ювентус" - "Динамо" пройде у середу на туринському Juventus Stadium і розпочнеться о 22.00 за київським часом.

У прямому ефірі поєдинок транслюватиме телеканал "Футбол 2".

Фото: champions.football.