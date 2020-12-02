Україна обійшла Шотландію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Після перемоги футболістів донецького "Шахтаря" над мадридським "Реалом" у Лізі чемпіонів Україна піднялася на 11-е місце у в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Успіх "гірників", які заробили 0,400 бала (2 набраних очки діляться на 5 команд, які стартували), дозволив Україні обійти у клубному рейтингу УЄФА Шотландію, передає Укрінформ. У середу, 2 грудня, київське "Динамо" зіграє на виїзді з італійським "Ювентусом" у Лізі чемпіонів, а у четвер, 3 грудня, луганська "Зоря" прийматиме англійський "Лестер" у Лізі Європи. Читайте також: «Шахтар» переміг «Реал» у матчі Ліги чемпіонів УЄФА Таблиця коефіцієнтів УЄФА країн-лідерів (станом на 1 грудня): 1. Іспанія - 88,997 - за п'ять останніх сезонів (10,642 - за сезон-2020/21); 2. Англія - 88,569 (12,357); 3. Італія - 68,438 (9,285); 4. Німеччина - 67,427 (9,071); 5. Франція - 53,081 (4,916); 6. Португалія - 45,549 (6,600); 7. Росія - 37,882 (3,833); 8. Голландія - 35,800 (5,800); 9. Бельгія - 35,100 (4,600); 10. Австрія - 34,225 (5,100); 11. УКРАЇНА - 30,700 (4,400); 12. Шотландія - 30,625 (5,750); 13. Туреччина - 30,100 (3,100)...