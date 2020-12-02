Україна обійшла Шотландію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Успіх "гірників", які заробили 0,400 бала (2 набраних очки діляться на 5 команд, які стартували), дозволив Україні обійти у клубному рейтингу УЄФА Шотландію, передає Укрінформ.
У середу, 2 грудня, київське "Динамо" зіграє на виїзді з італійським "Ювентусом" у Лізі чемпіонів, а у четвер, 3 грудня, луганська "Зоря" прийматиме англійський "Лестер" у Лізі Європи.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА країн-лідерів (станом на 1 грудня):
1. Іспанія - 88,997 - за п'ять останніх сезонів (10,642 - за сезон-2020/21);
2. Англія - 88,569 (12,357);
3. Італія - 68,438 (9,285);
4. Німеччина - 67,427 (9,071);
5. Франція - 53,081 (4,916);
6. Португалія - 45,549 (6,600);
7. Росія - 37,882 (3,833);
8. Голландія - 35,800 (5,800);
9. Бельгія - 35,100 (4,600);
10. Австрія - 34,225 (5,100);
11. УКРАЇНА - 30,700 (4,400);
12. Шотландія - 30,625 (5,750);
13. Туреччина - 30,100 (3,100)...