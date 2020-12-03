Отримали важливий урок перед вирішальним матчем з «Ференцварошем» - Луческу

Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу прокоментував поразку «біло-синіх» від туринського «Ювентуса» в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Як повідомляє пресслужба ФК «Динамо», наставник киян, зокрема, зазначив, що на результат зустрічі (0:3) вплинули помилки його футболістів в обороні і відсутність досвіду, передає Укрінформ.

«Не можу сказати, що ми погано грали, але в підсумку наші помилки в обороні позначилися на рахунку. Кілька моментів ми не довели до кінця. Позначилися індивідуальні дії «Ювентуса». Складно грати в обороні, коли у тебе гравці, яким 18-21 рік. У «Ювентуса» було 6 моментів - 3 вони не забили. Наші помилки були фатальними. Відсутність досвіду призводить до таких результатів, ми весь час граємо на 50%. Перший тайм з «Барселоною», «Ювентусом» і «Ференцварошем" не доводимо до кінця. Молодь отримує величезний досвід. Є моменти, коли вони приймають неправильне рішення. При 0:1 у другому таймі ми добре грали, але Попов обрізався, пішла контратака, і ми пропускаємо. Говорив хлопцям, що вони не повинні порушувати принципи гри. Говорив, що у «Ювентуса» потужні і технічні футболісти, але вони не грають на короткий час як «Барселона». Їм потрібні вільні зони для розвитку атак. Наші футболісти довгий час не грали в Лізі чемпіонів проти таких суперників, тому для нас це хороший урок. Для нас зараз найголовніше матч з «Ференцварошем», який дозволить вийти в євровесну», - підсумував Луческу.

Наступний матч з угорським «Ференцварошем» київське «Динамо» проведе на столичному НСК «Олімпійський» 8 грудня. На кону поєдинку - путівка в плей-офф Ліги Європи УЄФА.