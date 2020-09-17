Завацька програла швейцарці на турнірі Кань-сюр-Мер

Українська тенісистка Катаріна Завацька зазнала поразки від представниці Швейцарії Вікторії Голубич на турнірі у Кань-сюр-Мер (Франція) із призовим фондом 80 тис дол.

Матч другого кола завершився з рахунком 2:6, 3:6, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 37 хвилин.

Цікаво, що в парному розряді цих змагань Завацька виступить саме з Голубич. Увечері 17 вересня українсько-швейцарський дует має зіграти чвертьфінальний матч проти представниць Польщі Паули Кані та Катаржини Пітер.

Фото: opendecagnes.com.