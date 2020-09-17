Світоліна: Я провела хороший матч із Павлюченковою

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу над росіянкою Анастасією Павлюченковою з рахунком 6:3, 7:6 (7:4) на тенісному турнірі WTA Premier 5 Internazionali BNL d'Italia у Римі.

Харків'янка відзначила, що у цілому провела хороший матч, повідомляє офіційний сайт WTA.

"Нинішнього року у мене, напевно, була найдовша підготовка до ґрунтового сезону. Якщо чесно, відчуваю себе дуже комфортно, принаймні краще пересуваюся кортом. Дуже щаслива, що є можливість грати. Я провела хороший матч, Анастасія - відмінний боєць, тому мені довелося посилити гру наприкінці матчу. Це було непросто. Я мала нагоди завершити зустріч раніше (Еліна подавала на матч за рахунку 5:4 у другій партії.- Ред.). Було важливо перегрупуватися. Добре, що завершила матч у двох сетах", - сказала українська тенісистка.

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Як повідомляв Укрінформ, наступна суперниця Світоліной визначиться 17 вересня у поєдинку між естонкою Анетт Котавейт та росіянкою Світланою Кузнецовою. Українка проведе матч днем ​​пізніше.

Фото: Getty Images.