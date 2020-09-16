Світоліна обіграла росіянку Павлюченкову у другому колі турніру WTA в Римі

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна успішно подолала другий раунд турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 в Римі (Італія) з призовим фондом $2,098 млн.

За вихід до 1/8 фіналу змагань посіяна під 4-м номером Світоліна за 1 годину 45 хвилин завдала поразки росіянці Анастасії Павлюченковій - 6:3, 7:6 (7:4), повідомляє Укрінформ.

Путівку до чвертьфіналу турніру Світоліна розіграє з переможницею протистояння Аннет Контавейт (Естонія) - Світлана Кузнєцова (Росія), яке відбудеться 17 вересня.

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Нагадаємо, друга "ракетка" України Даяна Ястремська сьогодні здобула вольову перемогу над американкою Амандою Анісімовою і в 1/8 фіналу зустрінеться з другою "ракеткою" світу румункою Сімоною Халеп.

Фото: Getty Images.