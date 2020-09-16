Сестри Кіченок залишають турнір WTA в Римі після першого кола парного розряду

Українки Людмила і Надія Кіченок достроково завершили виступ на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 в Римі (Італія) з призовим фондом $2,098 млн.

У першому колі парних змагань сестри Кіченок поступилися американському дуету Корі Гауфф - Крістіна Макхейл - 4:6, 5:7, повідомляє Укрінформ.

Зустріч тривала 1 годину 25 хвилин.

За вихід до чвертьфіналу турніру в італійській столиці Гауфф і Макхейл зійдуться з американсько-бразильським тандемом Хейлі Картер - Луїза Стефані, який обіграв російсько-казахстанську пару Анна Блінкова - Олена Рибакіна - 6:4, 7:6 (7:5).

Нагадаємо, українка Даяна Ястремська вийшла до третього кола одиночного розряду, де зустрінеться з другою "ракеткою" світу румункою Сімоною Халеп.

Фото: USTA.