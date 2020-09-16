Ястремська обіграла американку Анісімову і вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA в Римі

Українка Даяна Ястремська вийшла до 1/8 фіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 в Римі (Італія) з призовим фондом $2,098 млн.

У другому колі змагань Ястремська за 2 годині 15 хвилин здобула вольову перемогу над американкою Амандою Анісімовою - 4:6, 7:6 (7:3), 6:4, повідомляє Укрінформ.

За путівку до чвертьфіналу турніру Ястремська зустрінеться з другою "ракеткою" світу румункою Сімоною Халеп, яка в свою чергу обіграла італійку Ясмін Паоліні - 6:3, 6:4.

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Нагадаємо, перша "ракетка" України Еліна Світоліна (4-й номер "посіву") сьогодні вийде на корт проти росіянки Анастасії Павлюченкової.

Фото: flickr.com/hiuyuchan