Ястремська обіграла Джорджі на старті турніру в Римі
Укрінформ
Українка перемогла в трьох сетах.
Українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла представницю Італії Камілу Джорджі в першому колі турніру WTA Premier 5 в Римі, повідомляє Укрінформ.
Ястремська перемогла у трьох сетах – 7:5, 6:7, 6:4. Зустріч тривала трохи більше двох з половиною годин.
У другому колі Ястремська зіграє проти Аманди Анісімової зі США. Поєдинок запланований на 16 вересня.
Як повідомляв Укрінформ, перша ракетка України Еліна Світоліна зустрінеться з росіянкою Анастасією Павлюченковою у другому колі турніру в Римі.
Фото: Getty Images