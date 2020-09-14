Ястремська обіграла Джорджі на старті турніру в Римі

Українка перемогла в трьох сетах.

Українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла представницю Італії Камілу Джорджі в першому колі турніру WTA Premier 5 в Римі, повідомляє Укрінформ.

Ястремська перемогла у трьох сетах – 7:5, 6:7, 6:4. Зустріч тривала трохи більше двох з половиною годин.

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У другому колі Ястремська зіграє проти Аманди Анісімової зі США. Поєдинок запланований на 16 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, перша ракетка України Еліна Світоліна зустрінеться з росіянкою Анастасією Павлюченковою у другому колі турніру в Римі.

Фото: Getty Images