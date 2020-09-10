Ястремська припинила співпрацю зі своїм тренером

Після невдалого виступу на Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open) українка Даяна Ястремська вирішила попрощатися із тренером Сашою Бажиним.

25-я "ракета" світу оголосила про припинення співпраці зі своїм наставником Бажиним у всіх своїх соц. мережах, передає Укрінформ.

Ястремська подякувала німецького фахівця і побажала Саші удачі.

Відзначимо, що цього року українська тенісистка програла в другому колі US Open після поразки від 84-ї "ракетки" світу американки Медісон Бренгл.

Ім'я нового тренера поки невідомо, але Даяна планує представити наставника вже в листопаді.

Фото: twitter.com/D_Yastremska.