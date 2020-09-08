Цуренко, Костюк і Калініна потрапили в заявку кваліфікації "Ролан Гаррос"

Три українські тенісистки зможуть взяти участь у кваліфікаційній сітці Відкритого чемпіонату Франції "Ролан Гаррос".

Як повідомляє БТУ, Леся Цуренко (№132 світового рейтингу), Марта Костюк (№137) і Ангеліна Калініна (№145) заявилися в кваліфікації третього в сезоні турніру серії Grand Slam, передає Укрінформ.

У заявку основної сітки турніру в столиці Франції потрапили чотири представниці України - Еліна Світоліна (№5), Даяна Ястремська (№25), Катерина Козлова (№95) і Катаріна Завацька (№104).

"Ролан Гаррос" пройде у Парижі з 27 вересня по 11 жовтня.

Фото: БТУ.