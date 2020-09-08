Чемпіонка "Ролан Гаррос" не захищатиме титул цьогоріч

Перша "ракетка" світу австралійська тенісистка Ешлі Барті пропустить третій у сезоні турнір серії Grand Slam "Ролан Гаррос".

Про це Барті написала в Instagram, передає Укрінформ.

"Це було важке рішення, але, на жаль, в цьому році я не буду виступати в Європі. Минулого року Відкритий чемпіонат Франції з тенісу був найособливішим турніром у моїй кар'єрі, так що це рішення я прийняла нелегко", - зазначила Ешлі.

Вона зазначила, що у такого її рішення є дві причини.

"Перша - це ризики для здоров'я, які все ще існують через COVID-19. Друга - це моя підготовка, яка не була ідеальною без мого тренера, який не зміг бути зі мною через закриття державних кордонів. Бажаю гравцям і французької федерації всього найкращого і вдалого турніру", - додала австралійка.

"Ролан Гаррос" пройде з 21 вересня по 11 жовтня.

Фото: Getty Images.