Чемпіонка "Ролан Гаррос" не захищатиме титул цьогоріч
Укрінформ
Перша "ракетка" світу австралійська тенісистка Ешлі Барті пропустить третій у сезоні турнір серії Grand Slam "Ролан Гаррос".
Про це Барті написала в Instagram, передає Укрінформ.
"Це було важке рішення, але, на жаль, в цьому році я не буду виступати в Європі. Минулого року Відкритий чемпіонат Франції з тенісу був найособливішим турніром у моїй кар'єрі, так що це рішення я прийняла нелегко", - зазначила Ешлі.
Вона зазначила, що у такого її рішення є дві причини.
"Перша - це ризики для здоров'я, які все ще існують через COVID-19. Друга - це моя підготовка, яка не була ідеальною без мого тренера, який не зміг бути зі мною через закриття державних кордонів. Бажаю гравцям і французької федерації всього найкращого і вдалого турніру", - додала австралійка.
"Ролан Гаррос" пройде з 21 вересня по 11 жовтня.
Фото: Getty Images.