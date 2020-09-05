Фізично Костюк вже готова вигравати турніри Великого Шолома – експерт

На думку легендарного Матса Віландера, українська тенісистка повинна зробити правильні висновки з поразки від Осаки.

Семиразовий чемпіон турнірів Великого Шолома (Grand Slam) Матс Віландер поділився враженнями в ефірі телеканалу Eurosport від гри української тенісистки Марти Костюк в матчі проти японки Наомі Осаки в третьому колі US Open.

«Фізично Костюк вже готова вигравати турніри Великого Шолома, але психологічно, як показав третій сет матчу з Осакою, поки не готова.

Читайте також: Осака в захваті від гри Костюк на US Open

Але Марта – неймовірна спортсменка, мені подобається, що вона не боїться виходити до сітки. Для неї цей матч – ідеальний, щоб розібратися в собі і своїй грі», - сказав Віландер.

Як повідомляв Укрінформ, Марта Костюк поступилася Наомі Осаці в третьому колі US Open – 3:6, 7:6, 2:6.