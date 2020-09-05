Осака в захваті від гри Костюк на US Open

Експерша ракетка світу вважає, що в української тенісистки велике майбутнє.

Колишня перша ракетка світу Наомі Осака прокоментувала Eurosport перемогу над українкою Мартою Костюк в третьому колі US Open (6:3, 6:7, 6:2).

«Я поняття не маю, як змогла захопити контроль в третьому сеті. Напевно, справа в досвіді – вона ще дуже молода, а я провела трохи більше таких матчів.

Але вона дуже добре грала. Мені навіть страшно від того, на що вона буде здатна в майбутньому.

У другому сеті у мене було багато моментів, коли я не змогла використати перевагу. Коли я повела, то стала грати пасивно, а вона додала, тому що вона безстрашна. Я жила минулим. А в третьому налаштувалася на сьогодення», - розповіла Осака.

Як повідомляв Укрінформ, 18-річна Марта Костюк вперше в кар’єрі пробилася в третє коло US Open.