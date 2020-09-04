Марта Костюк поступилася експершій

Марта Костюк поступилася експершій "ракетці" світу в третьому колі US Open

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Укрінформ
У Нью-Йорку проходить четвертий ігровий день Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open).

Третє коло US Open, в якому вперше в кар'єрі виступала Марта Костюк, українці не вдалося подолати, передає Укрінформ.

18-річна киянка в трьох сетах поступилася посіяній під 4-м номером експершій "ракетці" світу японці Наомі Осаці з рахунком 3:6, 7:6 (7:4), 2:6.

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Нагадаємо, загальний призовий фонд US Open-2020 складає $53,4 млн.

Фото: БТУ.

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