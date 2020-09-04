Стаховський розповів чому під час матчу знявся з турніру ATP серії Challenger в Чехії

Перша "ракетка" України Сергій Стаховський достроково завершив поєдинок 1/8 фіналу турніру Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour - Ostrava Open 2020 by Moneta - в Остраві (Чехія) з призовим фондом €132,28 тисячі.

Як повідомляє БТУ, через помилку арбітра Стаховський в матчі другого кола проти німця Матса Мораінга припинив боротьбу за рахунку 1:6, 7:6 (7:4), 0:4, передає Укрінформ.

У третьому сеті за рахунку 3:0 на подачі німецького тенісиста, Стаховський виграв перший м'яч після помилки суперника, але суддя на вишці оголосив рахунок 15:0 на користь Мораінга. Через три розіграші українець спробував нагадати арбітру, що він неправильно веде рахунок, але той свою помилку не визнав. Після довгих обговорень, Сергій прийняв рішення відмовитися від продовження гри.

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Стаховський прокоментував своє рішення порталу XSPORT.ua.

"Що було, то було... У поразці сам винен. Краще треба було починати третій сет. Так що розганяти конфлікт через помилку арбітра, у мене немає ніякого бажання. Більш того - попросив, щоб дисциплінарні заходи не торкнулися чеського арбітра. помиляються всі. Я з ним /рефері/ добре знайомий, і в цілому він високої кваліфікації. І треба зауважити, що він на початку свого шляху, а я в кінці... Просто перекипіло. Я і так уник чотирьох матчболів в другому сеті, чіплявся за кожен шанс в третьому, але мені відверто не щастило. І тут ще очевидна помилка у веденні рахунку. Звичайно, мене це просто добило. Сказав собі, що з мене вистачить", - підсумував Стаховський.

Фото: БТУ.