Марта Костюк вперше вийшла до третього кола US Open
Друге коло US Open вперше в кар'єрі подолала українка Марта Костюк, передає Укрінформ.
18-річна киянка здобула перемогу над 31-м номером "посіву" Анастасією Севастовою з Латвії з рахунком 6:3, 7:6 (7:5).
Наступною суперницею Марти Костюк стане четверта "ракетка" турніру японка Наомі Осака, яка взяла гору над італійкою Камілою Джорджі - 6:1, 6:2.
Решта матчів середи завершилися поразками українських тенісисток:
Катерина Козлова - Петра Квітова (Чехія) - 6:7 (3:7), 2:6;
Катерина Бондаренко - Петра Мартич (Хорватія) - 3:6, 4:6;
Даяна Ястремська - Медісон Бренгл (США) - 2:6, 3:6;
Надія Кіченок / Людмила Кіченок - Хейлі Картер (США) / Луїза Стефані (Бразилія) - 4:6, 7:5, 3:6.
Загальний призовий фонд US Open-2020 складає $53,4 млн.
Фото: USTA.