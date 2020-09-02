Стаховський вийшов до парного чвертьфіналу на турнірі ATP серії Challenger в Чехії

Українсько-шведський дует Сергій Стаховський - Роберт Ліндстедт пробилася до 1/4 фіналу турніру Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour - Ostrava Open 2020 by Moneta - в Остраві (Чехія) з призовим фондом €132,28 тисячі.

На старті парних змагань Стаховський і Ліндстедт обіграли хорватів Івана та Матея Сабанових - 7:5, 6:1, передає Укрінформ.

Зустріч тривала 1 годину 10 хвилин.

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Путівку до півфіналу турніру у парному розряді Стаховський і Ліндстедт розіграють з переможцями протистояння польського тандему Карол Дзевецький - Шимон Валков з Андре Горанссо (Швеція) і Гонсалу Олівейра (Португалія).

Фото: Hungarian Tennis.