Стаховський здобув перемогу в стартовому матчі на турнірі серії Challenger в Чехії

Перша "ракетка" України Сергій Стаховський успішно подолав стартове коло турніру Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour - Ostrava Open 2020 by Moneta - в Остраві (Чехія) з призовим фондом €132,28 тисячі - ATP.

За вихід до другого кола змагань Стаховський (8-й номер "посіву") здобув вольову перемогу над Петером Поланскі з Канади - 4:6, 6:4, 6:3, передає Укрінформ.

Поєдинок тривав 2 години.

Путівку до чвертьфіналу турніру Стаховський розіграє з посіяним під 4-м номером представником Латвії Ернесто Гулбісом, який у свою чергу завдав поразки чеху Далібору Сврчіне - 6:4, 6:1.

Фото: btu.org.ua.