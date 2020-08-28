Букмекери назвали головних фаворитів US Open-2020

Опубліковані букмекерські котирування на переможця Відкритого чемпіонату США з тенісу, який пройде в Нью-Йорку з 31 серпня по 13 вересня.

На думку букмекерської компанії PARIMATCH, безумовний фаворит чоловічого турніру - серб Новак Джокович. На його перемогу пропонується коефіцієнт - 1,83, передає Укрінформ.

Перша "ракетка" світу почне турнір матчем проти боснійця Даміра Джумхурія. Нагадаємо, що Джокович тричі перемагав в Нью-Йорку (2011, 2015, 2018).

Набагато нижче оцінюються шанси на підсумковий успіх для другого сіяного австрійця Домініка Тіма - 7,0 і торішнього фіналіста турніру росіянина Данила Медведєва, який посіяний під третім номером - 7,5.

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У жінок головними фаворитками є ексчемпіонки турніру 4-а “ракетка” світу японка Наомі Осака (перемагала в 2018 році) і 9-а "ракетка" світу американка Серена Вільямс (вигравала US Open 6 разів - 1999, 2002, 2008, 2012-2014). На перемогу обох тенісисток пропонується коефіцієнт - 6,5.

Призовий фонд US Open -2020 становить $53,4 млн.

На фото: Новак Джокович (USOpen.org).