Калініна потрапила до списку учасниць US Open

Українка Ангеліна Калініна, яка займає 145-й рядок у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), увійшла до заявочного списку основної сітки Відкритого чемпіонату США (US Open) після відмови від участі словенки Тамари Зіданшек (№73 WTA).

Як повідомляє BTU, 23-річна Калініна може вдруге виступити в основній сітці US Open: у 2018 році Ангеліна успішно пройшла кваліфікацію і програла в другому колі на той момент чинній чемпіонці американці Слоун Стівенс, передає Укрінформ.

Крім Калініної, в заявочному списку турніру в Нью-Йорку знаходяться ще шість українських тенісисток: Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Катаріна Завацька, Леся Цуренко, Марта Костюк та Катерина Бондаренко.

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Сьогодні на US Open відбудеться жеребкування одиночного розряду, а матчі почнуться 31 серпня.

Фото: twitter.com.