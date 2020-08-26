Світоліна і Ястремська заявлені на турнір WTA у Римі

Кращі українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська заявлені у списку учасниць турніру WTA Premier 5 Internazionali BNL d'Italia в Римі із призовим фондом 2 млн 098 тис 290 дол.

Як повідомляє BTU, змагання у столиці Італії пройдуть з 14-го по 20 вересня, передає Укрінформ.

У заявочному листі італійського "Прем'єра" перебувають усі тенісистки з ТОП-40 рейтингу, окрім китаянки Ван Цян (WTA 29).

Світоліна є дворазовою чемпіонкою цього турніру - у 2017-у та 2018 роках.

Минулого сезону Ястремська програла на Internazionali BNL d'Italia у першому колі, а Світоліна - у другому.

Фото: WTA/Jimmie48 Photography.