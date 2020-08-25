Перед «Ролан Гаррос» Світоліна зіграє на турнірі в Страсбурзі

Світоліна пропускає US Open, а потім планує грати на грунтових турнірах в Мадриді, Римі, Страсбурзі і Парижі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна заявилася на турнір WTA International, який запланований в Страсбурзі (Франція), повідомляє btu.org.ua.

Турнір в Страсбурзі запланований з 20 по 26 вересня - за тиждень до старту паризького «Ролан Гаррос» (турнір найпрестижнішої серії Grand Slam), в якому Світоліна також планує грати.

Раніше Еліна заявила, що не планує виступати на Відкритому чемпіонаті США (US Open), який стартує в кінці серпня. Світоліна має намір поновити сезон турніром в Мадриді, який пройде у вересні.

У березні Еліна виграла турнір в Монтерреї, для неї це перша перемога на змаганнях WTA з осені 2018 року.

Як повідомляв Укрінформ, Світоліна вже заявилась на турнір в Римі та «Ролан Гаррос».