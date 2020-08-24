Світоліна, Ребров і Анатолій Ломаченко нагороджені орденами «За заслуги»

Країна оцінила здобутки наших спортсменів і тренерів.

Видатні українські представники спорту – тенісистка Еліна Світоліна, футбольний тренер Сергій Ребров і тренер з боксу Анатолій Ломаченко нагороджені орденами «За заслуги», повідомляє Укрінформ.

Світоліна і Ребров отримали орден другого ступеня. А батько і тренер Василя Ломаченка удостоєний ордена «За заслуги» першого ступеня.

Світоліна – шоста ракетка світу. Українка виграла 16 турнірів WTA, також Еліна виграла Підсумковий турнір в 2018 році.

Ребров з 2018 року очолює угорський «Ференцварош», з яким завоював два чемпіонства країни. Раніше Ребров працював в «Динамо», де по два рази тріумфував в УПЛ і Кубку України, а також виграв Суперкубок України.

Анатолій Ломаченко є тренером дворазового олімпійського чемпіона і чемпіона світу в легкій вазі Василя Ломаченка. Також 55-річний наставник співпрацює і з іншим українським боксером – Олександром Усиком.