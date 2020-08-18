Світоліна планує зіграти у Римі та на "Ролан Гаррос"

Перша "ракетка" України заявилася на грунтові турніри, які пройдуть у вересні-жовтні на кортах Європи.

Як повідомляє BTU, Світоліна з'явилася у попередніх заявках турніру Premier 5 у Римі (старт 21 вересня) та "Ролан Гаррос" у Парижі (28 вересня), передає Укрінформ.

Ці змагання можуть стати для української тенісистки першими у WTA-турі після паузи в сезоні, оскільки Еліна не виступатиме на турнірах у США.

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Минулого року Світоліна програла білорусці Вікторії Азаренко у другому колі турніру в Римі, а на "Ролан Гаррос" українка дійшла до третього раунду, де поступилася іспанці Гарбін'є Мугурусі.

Фото: j48tennis.net.