Тенісний супертурнір у Римі перенесли на більш ранній термін

Тенісний турнір WTA Premier 5 і ATP Masters Internazionali BNL d'Italia пройде у Римі з 14-го по 21 вересня - в терміни, коли планувалося проведення скасованого супертурніру у Мадриді.

Тепер римський "мастерс" завершиться за тиждень до "Ролан Гаррос", а потім пройде турнір у Страсбургу, повідомляє Тенісний портал України.

Раніше передбачалося, що змагання у столиці Італії мали закінчиться 26 вересня.

Уряд Італії дозволив спортсменам, які прибувають з Нью-Йорка не проходити 14 денний карантин. Замість цього тенісистам та членам їхніх команд зроблять тести на коронавірус. Турнір у Римі пройде без присутності глядачів.

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Саме з турніру у столиці Італії розпочне свої виступи в турі перша "ракетка" України Еліна Світоліна, яка в 2017-у та 2018 роках була у Римі кращою.

Фото: tennisua.org.