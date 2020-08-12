Цуренко знялася з турніру WTA у Празі

Українська тенісистка Леся Цуренко через травму відмовилася від продовження боротьби на турнірі WTA International Prague Open у столиці Чехії, де у другому колі мала зустрітися з румункою Аною Богдан.

Про це 12 серпня повідомляє BTU, передає Укрінформ.

"Причина відмови та ж, що й на турнірі у Палермо - проблеми з лівим ребром, - зізналася Леся. - По ходу турніру ребро мене не турбувало, але сьогодні вранці ця проблема повернулася під час розминки".

Українка також прокоментувала свої найближчі плани на сезон.

"Далі чекатиму, чи потраплю до основної сітки US Open або ж гратиму на турнірі WTA 125k Series у Празі. Чи полечу до США? Однозначно поки важко відповісти. Слідкуватиму за заявочним списком", - сказала тенісистка.

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Як повідомляв Укрінформ, нинішні змагання у Празі Цуренко розпочинала з кваліфікації, де перемогла француженку Осеан Доден (6:3, 6:2), чешку Барбору Паліцову (2:6, 6:4, 6:1) та Магдалену Френх з Польщі (7:6, 7:6). У першому колі українка обіграла 25-у "ракетку" світу Катерину Александрову з Росії (6:2, 6:4).

Фото: btu.org.ua.