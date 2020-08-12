Цуренко у середу зіграє з Богдан на турнірі WTA у Празі

Українська тенісистка Леся Цуренко 12 серпня спробує пробитися до чвертьфіналу турніру WTA International Prague Open у столиці Чехії із призовим фондом 275 тис дол.

Як повідомляє Укрінформ, на Центральному корті українка (№139 світового рейтингу) зустрінеться з румункою Аною Богдан (92).

Нинішні змагання Цуренко розпочинала з кваліфікації, де перемогла француженку Осеан Доден (6:3, 6:2), чешку Барбора Паліцову (2:6, 6:4, 6:1) та Магдалену Френх з Польщі (7:6, 7:6). У першому колі українка обіграла 25-у "ракетку світу Катерину Александрову з Росії (6:2, 6:4).

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Шлях Богдан на Prague Open був коротшим. Румунка обмежилася матчем стартового раунду проти австралійки Сторм Сандерс, у якої легко вииграла (6:1, 6:1).

Фото: Getty Images.