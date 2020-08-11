Костюк поступилася італійці Джорджі на турнірі WTA у Чехії
Укрінформ
18-річна українська тенісистка Марта Костюк не зуміла пройти у вівторок 28-річну італійку Камілу Джорджі у першому колі турніру WTA International Prague Open у столиці Чехії із призовим фондом 275 тис дол.
Поєдинок 140-ї та 71-ї "ракеток" світу завершився на тайбрейку - 6:4, 2:6, 6:7 (4:7), передає Укрінформ.
Зустріч на корті тривала 2 години 14 хвилин.
У другому колі Джорджі зустрінеться з 23-ю "ракеткою" світу бельгійкою Елізе Мертенс.
Як повідомляв Укрінформ, 11 серпня свій стартовий матч основної сітки Prague Open виграла українка Леся Цуренко (139), яка здолала росіянку Катерину Александрову (25) - 6:2, 6:4.
Фото: Jimmie48 Photography.