Цуренко перемогла росіянку Александрову на турнірі WTA у Празі

Українська тенісистка Леся Цуренко (№139 WTA) обіграла у вівторок 25-у "ракетку" світу Катерину Александрову на турнірі Prague Open у столиці Чехії із призовим фондом 275 тис дол.

Поєдинок першого кола основної сітки завершився з рахунком 6:2, 6:4, передає Укрінформ. Суперниці провели на корті 1 годину 16 хвилин. Читайте також: Костюк і Цуренко дізналися імена суперниць в "основі" турніру WTA у Празі Сьогодні ж зіграє свій матч основної сітки Prague Open інша українська учасниця - 18-річна Марта Костюк (140). Її опонентка на корті - італійка Каміла Джорджі (71) Фото: Getty Images.