Костюк і Цуренко дізналися імена суперниць в

Костюк і Цуренко дізналися імена суперниць в "основі" турніру WTA у Празі

Укрінформ
Українська тенісистка Марта Костюк (№140 світового рейтингу) зустрінеться з італійкою Камілою Джорджі (71) на турнірі WTA International Prague Open у столиці Чехії із призовим фондом 275 тис дол.

Поєдинок першого кола основної сітки відбудеться у вівторок, 11 серпня, передає Укрінформ.

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Сьогодні ж проведе свій матч в "основі" Prague Open інша українська учасниця - Леся Цуренко (139). Їй доведеться грати з росіянкою Катериною Александровою (25).

Фото: btu.org.ua.

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