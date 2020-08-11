Костюк і Цуренко дізналися імена суперниць в "основі" турніру WTA у Празі

Українська тенісистка Марта Костюк (№140 світового рейтингу) зустрінеться з італійкою Камілою Джорджі (71) на турнірі WTA International Prague Open у столиці Чехії із призовим фондом 275 тис дол.

Поєдинок першого кола основної сітки відбудеться у вівторок, 11 серпня, передає Укрінформ. Читайте також: Ястремська знялася з турніру WTA у Празі Сьогодні ж проведе свій матч в "основі" Prague Open інша українська учасниця - Леся Цуренко (139). Їй доведеться грати з росіянкою Катериною Александровою (25). Фото: btu.org.ua.