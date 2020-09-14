Світоліна отримала першу суперницю на турнірі WTA в Римі

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна зустрінеться з росіянкою Анастасією Павлюченковою у другому колі турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 в Римі (Італія) з призовим фондом $2,098 млн.

У першому колі Павлюченкова в трьох сетах взяла гору над китаянкою Чжан Шуай - 6:4, 6:7 (5:7), 6:1, повідомляє Укрінформ.

Зазначимо, що Світоліна (№6 рейтингу WTA) отримала в Римі 4-й номер "посіву". Павлюченкова посідає 36-е місце у світовій класифікації.

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16 вересня суперниці проведуть п'ятий очний поєдинок. Поки Світоліній вдалося лише раз обіграти росіянку - у вересні 2016 року в Токіо (7:6 (7:5), 6:4).

Нагадаємо, Світоліна вигравала римський турнір у 2018 і 2019 роках.

На фото: Еліна Світоліна (Getty Images).