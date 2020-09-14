Світоліна опустилася на шосте місце в рейтингу WTA

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна втратила одну позицію і посідає шосте місце в оновленому 14 вересня рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Світоліну, в активі якої 4580 очок, випередила японка Наомі Осака (5780), яка виграла US Open і стала третьою "ракеткою" світу, повідомляє Укрінформ.

На чотири позиції своє становище погіршила Даяна Ястремська - 29-е місце. На два рядки піднялася Катерина Козлова (97), на 18 - Марта Костюк (119), а Катерина Бондаренко - відразу на 65 рядків (284).

Свої позиції втратили Катаріна Завацька - 112-а (-4), Леся Цуренко - 137-а (-5), Ангеліна Калініна - 152-а (-7) і Дарина Снігур - 219-а (-1).

Рейтинг WTA очолює австралійка Ешлі Барті (8717), другою йде румунка Симона Халеп (6356)

Цього тижня Світоліна і Ястремська виступлять на турнірі WTA серії Premier 5 в Римі (Італія) з призовим фондом $2,098 млн.

На фото: Еліна Світоліна (Getty Images).