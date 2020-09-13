Японка Осака вдруге в кар'єрі виграла US Open
Укрінформ
Японська тенісистка Наомі Осака стала переможницею Відкритого чемпіонату США в Нью-Йорку.
У фіналі US Open-2020 Осака здобула вольову перемогу над Вікторією Азаренко з Білорусі - 1:6, 6:3, 6:3, повідомляє Укрінформ.
Осака втретє в кар'єрі виграла турнір серії Grand Slam, повторивши свій успіх на Відкритому чемпіонаті США 2018 року.
Для Азаренко це був третій фінал в Нью-Йорку. У 2012 і 2013 роках Вікторія зазнавала поразки від американки Серени Вільямс.
Загальний призовий фонд US Open-2020 складає $53,4 млн.
Фото: Getty Images.