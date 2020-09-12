US Open. Тім і Звєрєв зустрінуться у вирішальному матчі

У чоловічій сітці Відкритого чемпіонату США з тенісу, який проходить в Нью-Йорку, відбулися півфінали.

Як передає Укрінформ, у фінал US Open-2020 вийшли Олександр Звєрєв з Німеччини і австрієць Домінік Тим. Звєрєв здобув вольову перемогу над іспанцем Пабло Карреньо-Бустою - 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3, а Тім взяв верх над росіянином Данилом Медведєвим - 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Читайте також: Азаренко обіграла Вільямс і втретє вийшла у фінал US Open Звєрєв і Тім раніше зустрічалися дев'ять разів, в семи очних протистояннях успіх святкував Тім. Чоловічий фінал Відкритого чемпіонату США відбудеться 13 вересня. На фото: Домінік Тім (ATP).