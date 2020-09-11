Азаренко обіграла Вільямс і втретє вийшла у фінал US Open

Вікторія Азаренко з Білорусі стала суперницею японки Наомі Осаки у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) у Нью-Йорку.

Азаренко у півфінальній зустрічі здобула вольову перемогу над шестиразовою переможницею US Open американкою Сереною Вільямс - 1:6, 6:3, 6:3, передає Укрінформ.

У вирішальному поєдинку 12 вересня Азаренко зійдеться з чемпіонкою US Open-2018 Осакою, яка у свою чергу завдала поразки американці Дженніфер Бреді (7:6 (7:1), 3:6, 6:3).

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Відзначимо, що для Азаренко це буде третій фінал на Відкритому чемпіонаті США. У 2012 та 2013 роках Вікторія зазнавала поразок саме від Серени Вільямс.

Фото: Reuters.