Азаренко обіграла Вільямс і втретє вийшла у фінал US Open
Укрінформ
Вікторія Азаренко з Білорусі стала суперницею японки Наомі Осаки у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) у Нью-Йорку.
Азаренко у півфінальній зустрічі здобула вольову перемогу над шестиразовою переможницею US Open американкою Сереною Вільямс - 1:6, 6:3, 6:3, передає Укрінформ.
У вирішальному поєдинку 12 вересня Азаренко зійдеться з чемпіонкою US Open-2018 Осакою, яка у свою чергу завдала поразки американці Дженніфер Бреді (7:6 (7:1), 3:6, 6:3).
Відзначимо, що для Азаренко це буде третій фінал на Відкритому чемпіонаті США. У 2012 та 2013 роках Вікторія зазнавала поразок саме від Серени Вільямс.
Фото: Reuters.